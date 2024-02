“Dateci i parcheggi” È l’appello dei cittadini al comune di Cassano d’Adda dopo la chiusura di piazza Garibaldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Milano), 6 febbraio 2024 – Si alza forte il grido di mal contento, amplificato da numerosi post sui social, per la mancanza diauto in centro città, situazione venutasi a creare con l’apertura del cantiere per i lavori di rigenerazione delle centrale cittadino. L’assessore all’Urbanistica Deborah Bucca rassicura icon notizie positive sull’apertura di uno auto che dà risposte alle tante richieste di posti auto: “A breve sarà disponibile, una decina di giorni circa, un’area adibita ao a poca distanza dal centro, ottenutala decisione del costruttore, titolare dell’area, di rivedere la scelta di costruire un edificio in quel luogo. Abbiamo, quindi, chiesto di mettere momentaneamente ...