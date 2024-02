Dargen D’amico a Sanremo 2024 | chi è | la fidanzata e la scelta degli occhiali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Milano, 6 febbraio– Con "Onda alta", il cantante, rapper, produttore discografico sale sul palco dell'Ariston per la seconda volta in carriera dopo il successo di "Dove si balla?" del 2022.Jacopo Matteo Lucaè nato a Milano nel 1980 e l'idea di fare della musica qualcosa di serio è nata sui banchi di scuola: durante gli anni dell'adolescenza, nei corridoi del Liceo Parini,ha conosciuto due coetanei con cui nel tempo ha stretto non solo un'amicizia ma anche un sodalizio artistico. Guè all'epoca rispondeva al nome di Cosimo Fini e Jake La Furia era conosciuto come Francesco Vigorelli: Jacopo assume lo pseudonimo di "Corvo D'argento", preso in prestito dal librogame Il mistero del corvo d'argento, e insieme fondano il collettivo "Sacre scuole", gruppo focalizzato sull’hip hop. Risale al 1999 l'unico album del ...