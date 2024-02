Daredevil | Born Again | le immagini dal set svelano i costumi

Continuano ad arrivare buone notizie per i fan dell’Uomo Senza Paura: per le strade di New York sono stati avvistati gli attori della serie ... ()

Secondo un report dell’insider Daniel RPK, in Daredevil Born Again The Punisher sarà uno dei personaggi principali della serie, questa sarebbe una ... ()

Charlie Cox torna come il Diavolo di Hell's Kitchen e si rifà il look nelle nuove immagini trapelate dal set di Daredevil: Born Again, mostrando un nuovo costume di scena.Nuove foto dal set di Daredevil: Born Again regalano un primo sguardo ai costumi del Daredevil di Charlie Cox, al Bullseye Wilson Bethel e al ritorno di Foggy Nelson interpretato da Elden Henson.La riconferma di Wilson Bethel come Bullseye in Daredevil: Born Again è stata una delle notizie più apprezzate dai fan Marvel delle ultime settimane. E’ pertanto arrivato il momento di vedere i due ne ...