Daniele Ferrari | lo chef gravemente ferito in un incidente Bulgari Hotel | “Sosterremo le spese fino a completa guarigione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si sta cercando una frenetica soluzione per sostenere. Lo, una stella Michelin nel ristorante Niko Romito, presso Ildi Pechino, è rimastoa seguito di unstradale avvenuto lo scorso 13 gennaio, in Cina. Il prestigioso cuoco stava girando in moto quando un brusco sinistro gli ha procurato diverse lesioni al volto e a numerosi organi. Dopo quasi un mese di assistenza ospedaliera, però, gli elevati costi degli interventi, sommati ad un’assicurazione in scadenza a fine gennaio stanno complicando, e non poco, la situazione. Il caso è arrivato anche in Italia, su tutti nel paese d’origine del 35enne, ovvero Malnate (Varese). Tramite la “Fondazione di Malnate” è stata attivata una raccolta fondi ...