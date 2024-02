Dalla materna alle medie Lezione speciale sui pericoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Anche quest’anno i volontari della protezione civile sono impegnati nelle attività formative con le scuole del paese. Già sabato si è svolta l’attivitàscuole: sette classi seconde (nella foto) sono state impegnate con un breve corso di primo soccorso tenuto dai volontari della Croce Bianca di Cesano Maderno e con attività operative con i volontari di protezione civile in cui sono stati trattati i temi della prevenzione, evacuazione, sicurezza e autoprotezione. Si è parlato di meteorologia e sistemi dirta, di rischi del territorio, di logistica da campo e antincendio, mentre in palestra e nel cortile i ragazzi hanno potuto vedere i mezzi e le attrezzature della protezione civile. Ieri mattina e per tutta la settimana, i volontari sono impegnati con le attività alla scuola dell’infanzia. Solita formula con i personaggi ...