Dagli stylist | ai brand | fino al dresscode voluto da Amadeus

(Di martedì 6 febbraio 2024) Parte preponderante della storia del costume italiano si dipana attraverso le mise più memorabili viste sul palco dell’Ariston. Agli ultimi anni di Festival ne abbiamo viste di ogni: dall’arcinoto slogan Pensati Libera di Chiara Ferragni, a cura di Dior,ai look trasformisti di Achille Lauro ideati “dall’Alessandro Michele che fu” per maison Gucci. A poche ore dall’inizio della 74esima edizione del Festival della musica italiana di Sanremo, che quest’anno andrà in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio, le aspettative sono alle stelle. Nel frattempo è già stato inaugurato il primo tappeto rosso, il Green Carpet, che già ci ha dato qualche anticipazione del mood sanremese di quest’anno. Oltre ai brani in gara, che già promettono di essere i tormentoni dei ...

Ma chi sono gli stylist che cureranno dalla A alla Z i look di chi salirà sul palco Innanzitutto, chi vestirà il padrone di casa Amadeus Maria Sabato che lo segue da primo Festival della sua "era", ...Ramona Tabita curerà i look di Ghali al Festival di Sanremo 2024. Il rapper milanese è da sempre icona di stile e amatissimo dalle grandi Maison. A Fanpage.it la stylist racconta il percorso scelto ...