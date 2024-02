Da Milano sicuri | Di Lorenzo obiettivo rossonero | la possibile offerta al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dial Milan. Lo scenario di mercato venuto fuori a sorpresa nelle ultime giornate continua ad assumere dettagli in quel di. Gli ultimi giorni di mercato e non solo sono stati incredibilmente caratterizzati da un asse Milan-pronto a scaldare il pre-partita in direzione San Siro. Sono state molte, infatti, le indiscrezioni fuoriuscite circa unapprodo di Conte inla prossima estate, dopo che il tecnico salentino era stato per molto sondato proprio dagli azzurri. Come se non bastasse, ad aizzare ancor di più il tutto sarebbe arrivato l’annuncio di Giovanni Didivenuto d’improvviso undel Milan, spaventando e non poco il. Scenario, questo, tanto improbabile quanto però insidiosa, riempita ...