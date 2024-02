Da Meloni vogliamo i fatti Siamo stufi delle promesse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) ROMA Danilo Calvani, leader di Cra/Agricoltori Traditi, siete arrivati a Roma? "Abbiamo una serie di presidi attorno alla capitale, sul’Aurelia al km 29,7, a Formello, a Valmontone, ma sono presididai nostri del Lazio. Il grosso arriverà nei prossimi giorni a partire da giovedì 8. Migliaia di trattori non è che li sposti in due giorni, ci vorrà una settimana per fare il pieno totale. Contiamo di fare arrivare migliaia di mezzi. Dopodiché grossomodo alla fine della prossima settimane faremo la grossa manifestazione nazionale. Ho parlato con il Questore di Roma, è stato ragionevole, c’è una disponibilità di massima a consentirci una manifestazione in città, con qualche trattore come presenza simbolica. E migliaia di agricoltori". Avete contattato il governo? "Il questore si è offerto di inoltrare la nostra richiesta di un incontro. Mi auguro che, viste le ...