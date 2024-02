Cyberbullismo coinvolge 1 ragazzo su 4 | a rischio già alle elementari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Minacce, insulti, pressioni online che possono diventare un vero incubo e un pericolo concreto, a scuola e non solo. Ilcresce insieme al tempo, sempre più dilatato, trascorso sul web da giovani e giovanissimi. Per il Concy (Centro nazionale), unsu quattro in Italia tra 11 e 17 anni è stato coinvolto in episodi in rete. "Rispetto al bullismo, che c'è sempre stato, nel fenomeno 'digitale' si riscontra maggiore rabbia, aggressività, mancanza di empatia. E si abbassa l'età: prima il bullo aveva dai 14 ai 16 anni. Ora si inizia già, tra i 7 e gli 8 anni". A ricordare i dati all'Adnkronos Salute è il pediatra Pietro Ferrara, referente della Società italiana di pediatria (Sip) per l'abuso e il maltrattamento, in occasione ...