Crozza per la prima volta nei panni di Sinner | “L’Italia mi piace molto ma il prossimo obiettivo è prendere Montecarlo”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Maurizioè pronto a tornare da venerdì 23 febbraio inserata sul NOVE e in streaming su discovery+. In occasione della ripartenza, ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso degli anni si aggiunge una nuova esilarante maschera, quella del più vittorioso tennista italiano della storia Jannik, grande assente a Sanremo, concentrato sulla conquista dei prossimi obbiettivi, tra questi: prendersi! “FRATELLI DI” sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.