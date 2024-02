Crollo Amatrice | condanne confermate

(Di martedì 6 febbraio 2024) 19.45 Sono statedalla Corte di Cassazione le duenel procedimento per ildi due palazzine ex Iacp (Ater) nel terremoto del 2016 che causò la morte di 19 persone. Ribadite lea 9 anni di reclusione per Ottaviano Boni, all'epoca direttore tecnico dell' impresa costruttrice Sogeap e a 5 anni per Maurisio Scacchi, geometra della Regione LazioGenio Civile. Per il procuratore generale "i giudici di merito hanno accertato le gravi carenze progettuali ed esecutive".

Tutto pronto per la prima ...La Cassazione ha confermato le condanne per i crolli delle due palazzine ex Iacp (Ater) di piazza Sagnotti ad Amatrice, dove la notte del terremoto del 24 agosto 2016 morirono 19 persone.I supremi giudici ribadiscono le pene a 9 anni per il costruttore Ottaviano Boni e a 5 anni per il geometra della Regione Maurizio Scacchi, che non vigilò. Al processo si sono costituite parte civile ...