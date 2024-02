Cristina D’Avena a CityRumors | dall’Isola dei Famosi a Sanremo | tutta la verità e un rimpianto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 febbraio 2024)è amata da milioni di italiani, personaggio che con le sigle dei cartoni animati ha ottenuto notorietà e che da anni ci diverte con la sua splendida voce. Abbiamo avuto il piacere di intervistare l’artista che ci ha raccontato diversi particolari legati alla sua carriera e al suo futuro, oltre qualche situazione legata al passato. Intervista a(ANSA).itCiao, il 2024 è appena iniziato. Quali sono i tuoi progetti e i tuoi obiettivi? “Sicuramente tanta musica perché sono tanti i progetti che ho in piedi, alcuni sono molto embrionali e in fase di sviluppo però quest’anno ci sarà tanta musica per il pubblico e tanti concerti in giro per l’Italia sia come ospite d’onore che con i Gemboy. E c’è anche qualche progetto televisivo, in pentola ...