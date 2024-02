Cresce il sito Cup Solidale Concorrente del Servizio sanitario

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Prestazioni sanitarie a prezzi calmierati e senza coda”, “solita odissea per fissare le visite”, “prestazioni sanitarie troppo lente”. La rassegna stampa è ricca e articolata e la risposta suggerita è sempre la stessa: Cup. Tra le qualità delprivato, si sa, non manca il marketing e tra le eccellenze della comunicazione appare subito con una ricerca veloce in rete ilcup.it, la startup di prenotazioni della sanità privata nata a Firenze nel 2017 che è diventato il portale web più usato in Italia per prenotare esami diagnostici e clinici nelle strutture private e convenzionate. È l’unico sistema di prenotazione che permette all’utente di decidere luogo, ora e prezzo della prestazione. La facilità d’utilizzo e la velocità delle risposte sono da sempre le ...