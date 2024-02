Creature Commandos | Sean Gunn svela finalmente la data d' uscita della serie DCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il fratello di James, che nellaricoprirà ben due ruoli, hato quando debutterà laanimatasarà il primo progetto a recare il marchio DC Universe a fare il suo debutto prima dell'arrivo di Superman: Legacy al cinema, ma il periodo esatto dell'lo ha rivelato solo recentemente. Quali personaggi vedremo in? Laanimata in arrivo vedrà al centro i sette membri del team: Rick Flag Sr.(padre del Rick Flag Jr. interpretato da Joel Kinnaman in The Suicide Squad - Missione Suicida sempre di), Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, Eric Frankenstein, G.I. Robot, Weasel (...