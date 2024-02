Covid Hospital | È rimasto davvero poco

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non si ferma la polemica sulla Tac inutilizzata da più di due anni e ferma dentro il. È stata la volta di Pierpaolo Bortoni (FdI) realizzare e pubblicare su Facebook un video da dentro la struttura e fin dentro la stanza dove lo strumento è parcheggiato. Il consigliere regionale ha voluto rispondere al Pd dimostrando che l’impianto è stato svuotato dai letti e dal 95% delle strumentazioni usate nei reparti rianimazione lì allestiti per fare fronte all’emergenza, ma ha dovuto mostrare anche la Tac, inutilizzata e che è diventata la pietra dello scandalo data anche la situazione delle liste di attesa. "Un sopralluogo alper smentire le bugie del Pd. Ecco quante attrezzature sono ancora all’interno", dice Borroni muovendosi tra stanze vuote per dimostrare gli avvenuti ...

