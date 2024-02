Costruire il valore del lavoro e della sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tutti sappiamo quanto sia minacciato ilsalute, anche quella sui luoghi di. Spesso la nostra attenzione viene richiamata dagli incidenti sul. Quindi, su questi grandi temi che investono tutti i cittadini, Gruppo Lupi insiste nel contribuire anche alla costruzione deldelsuanei ragazzi, cioè i cittadini del futuro. A partire dalle scuole. E’ per questo che come amministratore di questa azienda Giacomo Gronchi (nella foto), per la terza volta consecutiva, ha deciso di aderire all’iniziativa Cronisti in Classe. Lavorare per lasignifica, oggi più che mai, oltre che impegnarsi per la tutela delle persone e dei lavoratori, crearee generare cultura ...