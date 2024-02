Costringe la fidanzata di 16 anni a prostituirsi | ora è caccia ai clienti della baby lucciola

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’aveva fatta innamorare, fortesua giovane età. Poi l’aveva costretta ae se si fosse rifiutata minacce e percosse. Una vicenda rotta dal silenziosua giovane protagonista, una ragazzina di 16. Adesso la magistratura vuole vederci chiaro: chi sono i? Questa la domanda che si stanno ponendo in questi giorni anche i carabinieri che indagano sul casosedicenne fatta prostituire nel legnanese dal fidanzato di 10più grande. Una vicenda squallida in cui c’è di tutto: sesso, droga, prostituzione, schiavitù psicologica e botte. Le indagini condotte dal pubblico ministeroProcura distrettuale di Milano, Paolo Storari portano verso una ...

Avrebbe costretto la fidanzata di 16 anni a prostituirsi con almeno 40 uomini, in tre mesi, tra l'ottobre e lo scorso gennaio, per pagare un ... (ilgiorno)

Un 26enne marocchino è stato arrestato per aver costretto la propria fidanzata 16enne a prostituirsi “con almeno 40 -50 uomini” in modo da ... (secoloditalia)

A Milano un 26enne è finito in carcere in seguito a un’indagine lampo della Procura. Secondo gli inquirenti, l’ uomo avrebbe costretto la sua ... (open.online)

