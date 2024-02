Costa d’Avorio-RD del Congo | Coppa d’Africa | tv in chiaro | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 6 febbraio 2024)-RD delè una semifinale dellae si gioca mercoledì alle 21:00: tv in, streaming, probabili. Se è vero che il calcio, a volte, si diverte a disegnare traiettorie indecifrabili, il cammino dellain questane è l’esempio più lampante. Gli Elefanti sono passati nel giro di poche settimane dalla disperazione per un’eliminazione quasi certa – basti pensare che la federazione aveva già licenziato il selezionatore Gasset dopo l’umiliante 4-0 con la Guinea Equatoriale nella terza giornata della fase a gironi – alla gioia più sfrenata per un insperato approdo in semifinale, dove affronteranno la ...