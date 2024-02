Così il governo farà aumentare la povertà assoluta | il fallimento dell’Adi è già scritto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Meno di 300mila famiglie ricevono l’Assegno di inclusione, il successore del Reddito di cittadinanza. Per la precisione parliamo di 288mila nuclei, ovvero “pochi, pochissimi, rispetto a quanti, in Italia, necessitano di un supporto economico per non cadere o ricadere in una condizione di”, denuncia Alleanza contro la. Persone che rischiano di “precipitare da una fragile condizione direlativa a una, ben più drammatica, di”. La denuncia di Alleanza contro lanasce dai primi dati diffusi dall’Istat sull’Adi e aggiornati al 22 gennaio: a fronte di 651mila domande presentate, quelle lavorate sono 446mila, quelle accolte 288mila e quelle respinte ben 117.461. I dati allarmanti sull’Assegno di inclusione Per ...