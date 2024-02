Cosa ostacola la vendita dei beni sequestrati alla Russia Report Carnegie

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ci sono tra i 300 e i 350 miliardi di, detenuti all’estero, da monetizzare o, nella peggiore delle ipotesi, da tassare, come sembra voglia fare l’Europa, all’indomani del Consiglio europeo. La sensazione però è che ci sia sempre un ostacolo, pronto a mettersi di traverso. Per uno dei più autorevoli centri studi del mondo, il, questo ostacolo c’è. E rischia di essere letale. Una firma Alexander Kolyandr, economista, vicepresidente del Credit Suisse ed editorialista del Wall street journal, parla chiaro. “Nei due anni trascorsi da quando laha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022, la questione del sostegno finanziario a Kiev non è mai stata così critica. Considerando quanto tempo ci è ...