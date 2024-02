Cosa c' è dietro al politicamente corretto | Donatella Rettore | lo schiaffo ai moralisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sessantotto anni. Potremmo dire, con un gioco di parole e di numeri, che è una “sessantottina”. In effetti lo spirito è sempre quello. Scanzonato, ribelle, giovanile.non puoi mica etichettarla. Sfugge ai canoni. Questa settimana andrà a Sanremo, luogo che conosce da sempre. La prima volta che ci andò per cantare, dovette saltare la scuola. La sua carriera è piena di successi e incomprensioni. Nei primi anni vendeva mezzo milione di dischi in Germania mentre in Italia era quasi sconosciuta. Poi arrivò “Splendido splendente” e il gran successo. Ha dedicato canzoni anche a personaggi come lei molto divisivi: Gabriele D'Annunzio, Luigi Tenco... Da dove cominciamo? «Non so: io sono tifosa dell'Hellas...». Il Verona? «Sì, ero lì quel giorno che abbiamo vinto lo scudetto». Vai ancora allo stadio? «Sempre meno. ...