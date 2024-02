Cortona | Camucia | Terontola | Ossaia e Mercatale | tante feste di Carnevale | il programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arezzo, 6 febbraio 2024 – Asono in arrivo tanti appuntamenti perggiare il. Si parte con il «Giovedì grasso» al Centro sociale di, grazie all’organizzazione del Calcit Valdichiana dalle 16 alle 18,30 non mancheranno giochi e merenda per i bambini. Venerdì 9 febbraio alle 21 al Circolo Arci di, il Fotoclub Etruria organizza «’Na serata de’ veglia all’Orsea», dalle 21 la presentazione di fotografie dedicate al mondo contadino con degustazione degli «strufoli» e vin santo. Il giorno seguente dalle 16,30, sempre ad, si tiene la festa di, con trucca bimbi, giochi e dolci. Alle 21,30 intrattenimento musicale e premiazione delle maschere più belle. Sabato 10 febbraio l’associazione «Insieme per le famiglie», in ...