Corsa del Ricordo 2024 | il prossimo 11 febbraio l’undicesima edizione a Roma

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6– L’ 11adelladeldi, che si correrà il11nel cuore del quartiere Giuliano/Dalmata di, quest’anno riveste un valore ancora più significativo dal punto di vista storico e culturale. La gara organizzata da Asi, con il fattivo sostegno dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, coincide con il ventennale dell’istituzione del Giorno del, la solennità civile, celebrata il 10di ogni anno, per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di Parigi, che assegnava alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la ...

In un annuncio che ha colpito il panorama politico barese, Pietro Petruzzelli, assessore cittadino allo Sport e all'Ambiente, ha ufficialmente ritirato la sua candidatura a sindaco di Bari. Il suo ...È stato inaugurato oggi a Parma il primo parcheggio dedicato alla micromobilità in sharing presso una stazione ferroviaria. Questo parcheggio, dotato di monopattini e biciclette elettriche, intende fa ...Il quarto posto è un obiettivo per molte compagini racchiuse in pochi punti, ogni match può essere decisivo Dopo la fuga dell'Inter che è al primo posto ...