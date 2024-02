“Corruzione e traffico d' influenze” Anche il figlio di un ex ministro in arresto

(Di martedì 6 febbraio 2024) È Gabriele Visco,dell'exVincenzo una della quattro persone finite ai domiciliari perdiillecite nell'ambito di una inchiesta della Procura di Roma. I finanzieri del Nucleo speciale Polizia valutaria hanno eseguitoun sequestro preventivo,per equivalente, per un ammontare di 230mila euro. Oltre a Gabriele Visco, ex dirigente pubblico, sono finiti ai domiciliaridue imprenditori ed un avvocato romano.

Traffico di influenze illecite e corruzione: sono queste le ipotesi di reato che hanno portato agli arresti domiciliari quattro persone, tra cui Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro delle Finanze, ...