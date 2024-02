Corruzione e influenze illecite | arresti

(Di martedì 6 febbraio 2024) 12.55 Operazione della Guardia di Finanza a Roma,con 4domiciliari pere traffico d'Le misure cautelari riguardano due imprenditori, un ex dirigente pubblico e un avvocato romano. L'ex dirigente è Gabriele Visco,figlio dell'ex ministro. I finanzieri hanno anche eseguito un sequestro preventivo di 230 mila euro. L'indagine della Procura di Roma ha portato alla luce "un sistema di relazionidiffuso e consolidato per l'aggiudicazione di un bando di gara".

