Corruzione a Roma | bandi e assunzioni pilotate | 4 arresti | anche il figlio dell' ex ministro Vincenzo Visco

La polizia ha posto agli arresti domiciliari quattro persone, di cui due imprenditori, un ex dirigente pubblico e un avvocato Roma no e ha ... (ilcorrieredellacitta)

Soldi e utilità per pilotare bandi di gara. Eseguito anche un sequestro preventivo di 230 mila euroSoldi e utilità per pilotare bandi di gara. ... (corriere)

Quattro arresti per Corruzione a Roma , tra le persone finite in manette c'è anche Gabriele Visco , figlio dell'ex ministro Vincenzo Visco , titolare ... (liberoquotidiano)

Quattro arresti domiciliari per corruzione e traffico di influenze illecite. E' quanto eseguito dai finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria su richieste dalla Procura di Roma. In particolare, ...Su disposizione del gip, le misure cautelari riguardano due imprenditori, un ex dirigente pubblico e un avvocato romano. Eseguito un sequestro preventivo, anche "per equivalente", per un ammontare di ...C'e' anche un nome noto tra i quattro arrestati la mattina del 6 febbraio nell'ambito di una indagine della Procura di Roma in cui si ipotizzano, a vario titolo, i reati di corruzione e traffico di ...