Corriere dello Sport – “Roma o Juve? Può succedere di tutto”

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Almeno 32 ostaggi israeliani - un quinto dei 136 rapiti ancora nelle mani di Hamas - sono morti. Lo riferisce il New York Times che ha visionato una valutazione interna ...The Belgian Romelu Lukaku has spoken on Inter's official channel, showing his enthusiasm to be back in what is his home.After another disappointing performance from Belgian forward Romelu Lukaku against Juventus, José Mourinho insists he retains faith in his player despite his struggles for form.