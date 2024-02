Coppa Italia Femminile | Milan-Sassuolo 3-0 | Staskova chiude il match | LIVE News

Katja Schroffenegger, portiere della Fiorentina Femminile e protagonista oggi con un rigore parato nel match di Coppa Italia contro l'Inter che ha regalato alle viola le semifinali ha parlato nel post ...L'assemblea della Lega Serie A ha rinnovato la sponsorizzazione della Coppa Italia di calcio maschile con Trenitalia per altri tre anni. Fino alla stagione 2026/2027, quindi la manifestazione porterà ...Un quartetto, insomma, di assoluto livello e che potrebbe portare in alto l'Italia anche in campo internazionale. In precedenza l'unica società ad aver partecipato alla Coppa Europa per club, ma nella ...