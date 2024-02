Coppa Italia Femminile | Milan-Sassuolo 2-0 | Vigilucci vicina al tris | LIVE News

Alle ore 17:00 si terrà il match tra Milan e Sassuolo per i quarti di Coppa Italia Femminile : ecco la diretta LIVE testuale della partita (pianetamilan)

Il calendario internazionale della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno è pronto a proporre, dopo il meeting d’esordio al Cairo, in Egitto, la ... (oasport)

L’ Italia resta in testa alla classifica per Nazioni ddi Coppa Davis . Gli azzurri hanno conquistato l’Insalatiera lo scorso 26 novembre e svettano al ... (oasport)

Dopo l’1-1 dei 120 minuti, Fiorentina-Inter Women si decide ai calci di rigore. In palio la semifinale di Coppa Italia Femminile. Dopo lo 0-0 dei ... (inter-news)

Fiorentina-Inter Women è terminata da pochi minuti con il punteggio di 5-3 dopo i calci di rigore: questo il tabellino della partita valida per i ... (inter-news)

Qualificazione col brivido. In una gara infinita, al Viola Park la Fiorentina Femminile strappa la semifinale di Coppa Italia battendo ai rigori l'Inter. Una gara complessa, dove la squadra di De La F ...L'Italia apre con un'ottima notizia la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, scattata a Rabat, in Marocco: nel trap femminile, dopo i primi 75 piattelli delle qualificazioni è in te ...La Zecca dello Stato, il ministero dell'Economia e delle finanze e la Federazione italiana tennis e padel celebreranno, con una speciale moneta, la vittoria della Coppa Davis. L'emissione straordinari ...