Coppa Italia Femminile | Milan-Sassuolo 2-0 | rossonere in controllo | LIVE News

L'assemblea della Lega Serie A ha rinnovato la sponsorizzazione della Coppa Italia di calcio maschile con Trenitalia per altri tre anni. Fino alla stagione 2026/2027, quindi la manifestazione porterà ...Un quartetto, insomma, di assoluto livello e che potrebbe portare in alto l'Italia anche in campo internazionale. In precedenza l'unica società ad aver partecipato alla Coppa Europa per club, ma nella ...Al termine del successo ai calci di rigore per 5-3 sull'Inter, che ha permesso alla sua squadra di centrare le semifinali di Coppa Italia, il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De ...