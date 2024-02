Coppa Italia femminile | Fiorentina e Milan in semifinale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nel primo dei due pomeriggi dedicati al ritorno dei quarti finale dellaFrecciarossa fanno festa, che eliminano Inter e Sassuolo qualificandosi per le semifinali, che si disputeranno a inizio marzo (andata 2-3, ritorno 9-10) con gare di andata e ritorno. Dopo il 2-2 dell’andata, la gara del Viola Park ha vissuto sul filo dell’equilibrio per 90?, poi è arrivato lo spettacolare botta e risposta nei supplementari, animati dalle reti al 103? di Cambiaghi e al 110? di Hammarlund. Ai rigori sono arrivati gli errori di Polli e dell’ex Thogersen, che hanno condannato la formazione nerazzurra all’eliminazione dalla competizione. Ilha confermato di essere in un buon momento di forma, bissando il 3-0 dell’andata al Sassuolo. Nei primi di gioco sono arrivate le reti di ...

