Coppa del Mondo di Short Track | gli Azzurri per la quarta tappa della stagione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dresda – Riparte con il primo appuntamento del 2024 il circuito dideldi. Da venerdì a Dresda, in Germania, prende infatti il via la quintastagionale. L’Italia, reduce dalla grande edizione degli Europei di inizio gennaio (leggi qui), ambisce ad un altro week end di soddisfazioni importanti in una tre giorni che sarà utile anche in chiave di preparazione in vista dei Mondiali di Rotterdam di metà marzo. Saranno 10 gliimpegnati sul ghiaccioJoynext Arena: nel settore maschile sarannopartita Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) mentre in ambito femminile spazio a Chiara ...