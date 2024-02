Coppa d’Africa | sospiro di sollievo Nigeria | Osimhen recuperato per la semifinale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 6 febbraio 2024) Buone notizie per la: l’attaccante del Napoliha superato il recente infortunio e sarà disponibile per ladicontro il Sudafrica.diper laalla vigilia delladicontro il Sudafrica. L’attaccante del Napoli Victor, fermatosi per un problema addominale, ha smaltito l’infortunio e sarà regolarmente a disposizione del CT per il big match di domani. A darne notizia è la Federcalciona con un annuncio sui social: il bomber partirà dunque titolare nella sfida che vale la finale. Un recupero fondamentale per le “Super Aquile”, che potranno contare sul loro uomo di ...