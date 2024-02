Coppa d’Africa | Osimhen in dubbio per la semifinale Nigeria-Sudafrica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) La presenza di Victorin campo nelladelladi mercoledì contro ilè un grande punto interrogativo. Un portavoce dei “Super Eagles” ha annunciato che l’attaccante dellaaccusa fastidi addominali e non è partito con il resto della squadra alla volta di Bouaké, in Costa d’Avorio, dove si giocherà la partita. Il centravanti del Napoli non si è nemmeno allenato da quando la squadra ha lasciato Abidjan. Il 25enne attaccante del Napoli ha segnato un gol e fornito un altro assist dall’inizio del torneo. SportFace.