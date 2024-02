Coppa Asia | Giordania in finale | Corea del Sud ko 2-0

(Di martedì 6 febbraio 2024) AGI - Laè la prima finalista dellad'. Un risultato storico per la selezione guidata da Hussein Ammout che finora aveva al massimo raggiunto i quarti e che oggi, ad Al Rayyan, ha battuto 2-0 ladel Sud di Jurgen Klinsmann, grazie alle reti di Al Naimat e Al-Tamari rispettivamente al 53 e al 66 . Inlaaffrontera' la vincente dell'altra semitra Iran e Qatar in programma domani.

