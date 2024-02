Contrabbando di Champagne per 168mila €

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non aveva dichiarato vini pregiati eper un valore di oltre 168.000 euro. È stato così denunciato a piede libero un macedone residente in Svizzera. Il provvedimento è frutto di un’operazione congiunta dei militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna e dei Funzionari in servizio presso il valico di Villa di Chiavenna. La merce, trasportata in un’autovettura adibita al servizio di Ncc (Noleggio con conducente), proveniente dalla Svizzera e diretta in Italia, non è stata dichiarata al momento dell’ingresso in territorio italiano. Si è quindi provveduto a contestare la violazione perdi prodotti alcolici, costatando un’evasione di diritti doganali superiori a 37.170,00 euro tra Iva e dazi. Oltre al sequestro della merce, si è proceduto all’inoltro della notizia di reato alle Autorità.