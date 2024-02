Contestata premeditazione al ragazzo che ha accoltellato la prof

(Di martedì 6 febbraio 2024) Èanche laal 17enne arrestato per tentato omicidio per averieri mattina una insegnante, Sara Campiglio, all'Enaip, centro di formazione alle porte di Milano. Laè dedotta anche dal fatto che lo studente si sia portato il coltello da casa. Contestate poi le aggravanti dei futili motivi e dell'aver agito contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sua funzioni. La richiesta di convalida dell'arresto è stata presentata oggi al gip dalla Procura dei Minori diretta dalla facente funzione Luisa Russo. L'udienza non è ancora stata fissata.

