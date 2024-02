Congedi parentali per coppie omogenitoriali | il giudice condanna l’Inps per discriminazione

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il Tribunale di Bergamo hatoper non aver garantito l’accesso alla domanda di congedo parentale per le: a renderlo noto è la CGIL, che sul suo sito comunica che, con la pronuncia del 25 gennaio 2024, ilha imposto all’ente previdenziale di modificare il sistema informatico nel quale le richieste devono essere inserite. I nuclei familiari LGBTQ+, infatti, sono stati esclusi dalla possibilità di fare richiesta in quanto il sito non consentiva di inserire le generalità di entrambi i richiedenti: in particolare, era emerso che il genitore non biologico che provasse a fare una richiesta di congedo parentale si sarebbe trovato davanti a un messaggio di errore. Secondo quanto riportato dal sito del sindacato, il Tribunale di Bergamo avrebbe quindi rilevato una ...