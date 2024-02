Confronto al tavolo provinciale Ai ragazzi chiedo collaborazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Nei giorni immediatamente successivi all’ incidente relativo ai controsoffitti, ho incontrato personalmente studenti e studentesse del Buonarroti insieme alla consigliera all’edilizia scolastica Cristina Bibolotti, per spiegare loro l’iter di verifica messo a punto dall’enterelativamente a queste strutture, che vengono controllate biennalmente e alle cui verifiche segue idonea documentazione rilasciate alle nostre istituzioni". Così il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. "Per quanto concerne l’incendio dei giorni scorsi – continua il presidente Angori – anche in questo caso si è trattato di un incidente in un locale che, come risulta anche dal verbale dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, aveva disponibile anche un eventuale accesso esterno. La Provincia di Pisa è al lavoro anche per il ripristino di questo spazio ...