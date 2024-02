Confermato lo sciopero di venerdì

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)dopo l ‘incontro in Prefettura ieri mattina a Varese dalle sigle sindacali di base Cub Trasporti, Flai, Usb e Adl, loin calendario9 febbraio. "Non abbiamo avuto aperture da parte delle aziende, - hanno detto confermando l’astensione decisa in seguito al rinnovo del contratto nazionale che non ha soddisfatto i lavoratori e per il quale sono stati richiesti miglioramenti puntando sugli accordi integrativi. Resta quindi la tensione tra i sindacati di base e le aziende di handling per le mancate aperture, mentre da Enac, presente al tavolo con Sea, è stato espresso l’auspicio che la distanza possa essere colmata con il dialogo. Nel frattempo a partire da oggi, martedì e fino a giovedì 8 febbraio si svolgerà a Malpensa il referendum tra i lavoratori riguardo al recente accordo, raggiunto il 26 gennaio scorso, a ...