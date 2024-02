Concorezzo festeggia Arianna La famiglia accolta in municipio per il fiocco rosa numero 16mila

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si chiamaGee conquista tutti al primo sguardo. È la concorezzese, un traguardo che il Comune ha volutore invitando la piccola di 9 mesi in felpa azzurra, pantaloni blu e babbucce in. Per lei, inconsapevole cittadina del record, mamma e papà un incontro a tu per tu con il sindaco Mauro Capitanio. "La popolazione aumenta", dice il primo cittadino studiandone l’andamento "per avere indicazioni su come spendere al meglio i soldi pubblici". Una sorta di bussola per prestazioni da inserire, ridimensionare o esternalizzare, come è successo con l’asilo 25 Aprile privatizzato tra calo demografico e nuovi bisogni emergenti legati al disagio giovanile. Il saldo positivo - oggi gli abitanti sono 16.029 (7860 uomini e 8169 donne) - è dovuto ...