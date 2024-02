Con le pietre d’inciampo | la memoria è viva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Giovedì 25 gennaio, noi studenti delle classi terze della scuola De Sanctis di Poviglio abbiamo assistito alla posa della Pietrain ricordo del povigliese Renato Bia, davanti a quella che fu la sua ultima casa scelta liberamente, in via Ghidozzo a Enzola. Nato nel 1918 a Parma, Renato Bia fu chiamato alle armi nel 1939 e assegnato al deposito misto della guardia di frontiera di stanza a Bolzano. Fu catturato dai tedeschi l’8 settembre 1943 e, per essersi rifiutato di aderire alle milizie fasciste repubblicane, subì la sorte degli Imi (Internati Militari Italiani) con la deportazione nel campo di Zeithain, in Sassonia. Nel campo di prigionia fu costretto al lavoro forzato e sottoposto a condizioni di vita disumane che gli causarono la morte, il 25 ottobre 1944, a soli 26 anni. Soltanto nel 1992 le sue spoglie poterono finalmente fare ritorno a Poviglio. ...