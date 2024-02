‘Con la triptorelina avrei cambiato genere molto prima | senza accarezzare l’idea del suicidio’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Quando mi volgo indietro mi sembra di non aver mai vissuto davvero; più di ogni altra cosa rimpiango quella bambina che non ho mai potuto essere, e quella ragazza che non ha mai potuto crescere insieme alle sue compagne. È questa la ragione per cui oggi provo un grande affetto per voi genitori amorevoli che sapete accompagnare figlie e figli trans nel difficile percorso dell’affermazione di sé, e grande riconoscenza per quei pochi professionisti che hanno il coraggio di sfidare una società retrograda per fornire loro i trattamenti medici necessari”. Queste le parole di Luce che oggi ha 68 anni e insieme ad altre persone transgender adulte è allibita di fronte alla bufera contro i trattamenti per l’affermazione dinelle persone più giovani. Questo accanimento che tenta di privare del diritto a una vita serena non colpisce infatti solamente le persone ...