Con Casa mia Ghali ha trovato la formula

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quando a pochi giorni dall’uscita di Pizza Kebab Vol.1, che sanciva il “ritorno” (anche se definirlo così è riduttivo) alla trap di, è stata annunciata la sua partecipazione a Sanremo, in molti si sono chiesti come le due cose comunicassero. Non è certo una domanda stupida o banale, è strano al giorno d’oggi non prevedere le mosse di un artista, in un periodo in cui le strade tra mainstream e underground sembrano essere quanto più parallele possibili. Eppure la scelta dirappresenta perfettamente il percorso che ha scelto di costruirsi in questi anni, e anche il branomia rappresenta una sintesi perfetta dell’anima pop delche tutta Italia ha conosciuto. Il pezzo è dal contenuto sociale, con alcuni claim in puro stile, molto semplici ma immediati ed efficaci. Ci sono dei ...