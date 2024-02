Complottismo | fake news e altre trappole mentali | una mostra al Museo della Filosofia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Milano, 6 febbraio 2024 – Chi non si è mai chiesto come funziona la mente di un complottista e come vengano elaborate le, notizie tanto infondate quanto virali? Da ieri la risposta a tutto questo è divenuta oggetto di una vera e propriafilosofica, allestita nelle due sale dall’Aula Magna affacciate sul cortile del Filarete dell’Università degli Studi di Milano. Gli ideatori? Tre docenti del dipartimento didell’Ateneo: Paolo Spinicci, Clotilde Calabi e Anna Ichino, che ci svela i retroscena di un’idea unica nel suo genere., Milano, 5 Febbraio 2024, Ansa/Andrea Fasani Come nasce il progetto? «Il progetto, in realtà, risale al 2019 e nasce da un’intuizione che si è poi rivelata vincente. Ci siamo detti: se esiste ...