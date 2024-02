Come trasformare un vecchio modem in ripetitore Wi-Fi

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 6 febbraio 2024) Per navigare alla massima velocità possibile in wireless, il segnale della rete Wi-Fi deve arrivare ai computer e ai dispositivi mobile con più potenza possibile. Ma se abitiamo in un appartamento con diverse stanze, magari lontane tra loro, i muri sono una barriera cosilo sono i seminterrati, le case a più piani ed i terrazzi. Dopo aver disegnato la mappa di rete per vedere dove prende meglio il segnale e dopo aver analizzato le reti cosi da migliorare il segnale wifi possiamo aumentare la copertura del Wi-Fi riciclando uno router, collegandolo in cascata e ampliando così la rete senza dover acquistare dei range extender dedicati. LEGGI ANCHE: Collegare alun router nuovo senza cambiare rete 1) Rete Wi-Fi unificata L'installazione di una rete unica è molto semplice ed è tutta questione ...