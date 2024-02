Come sta l’insegnante accoltellata da uno studente a Varese I familiari | «Voleva uccidere»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024) «, non c’è assolutamente una ragione per questa cosa, va fermato, va curato perchè potrebbe rifarlo». Così esprimono la loro rabbia idi Sara Campiglio, docente di 57 anni presa a coltellate da un suodiciassettenne dell’istituito Enaip didove la donna insegna. Tre i colpi affondati dal ragazzo, ora agli arresti per tentato omicidio, intorno alle 8 del 5 febbraio. Fortunatamente,, colpita con un coltello a serramanico di fronte a una collega mentre buona parte degli altri studenti era già in classe, non è in pericolo di vita. «Non sosia successa una cosa del genere – ha detto la donna ai famigliari – perché ho sempre seguito passo dopo passo tutti miei studenti». La donna si trova ora nel reparto di Medicina ...