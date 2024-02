Come riconoscere i danni da freddo sulle piante

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 febbraio 2024) Durante i mesi invernali, il clima rigido potrebbe rappresentare un rischio per alcuneche non sono abituate a sopportare il. A tal proposito, scoprire quali potrebbero essere i possibilicausati da gelo e altre intemperie potrebbe apparire piuttosto utile. Tecnicamente, icausati dalrientrano nella definizione di fisiopatie. Con quest’ultime, infatti, si definiscono gli stress dovuti a condizioni climatiche e ambientali sfavorevoli. Di base, le fiosiopatie si verificano a causa di un drastico abbassamento delle temperature. Quest’ultimo è, difatti, potenzialmente in grado di alterare i livelli di linfa nella pianta e procurare, pertanto,anche irrimediabili. Di seguito, dunque, andiamo ad ...