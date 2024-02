Come disattivare il risparmio energetico su Android e iPhone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilpresente sui telefonie supuò portare dei problemi con le app che visualizzano spesso le notifiche o che necessitano di funzionare in background: su alcuni sistemi è talmente "aggressivo" da chiudere del tutto le app, impedendoci di ricevere le notifiche più importanti o i messaggi di chat che da tanto aspettavamo. In alcuni casi può essere necessario, solo per alcune app importanti,il(sia negli smartphoneche nell'), così da mantenere comunque la funzione generale. Per i più esigenti vi mostreremo anchespegnere del tutto il, ottenendo un sistema più veloce e reattivo a ...