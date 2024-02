Colucci ancora ko | la Spal lo caccia Lanini | primo timbro col Benevento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un esonero, diversi debutti (in Serie B, spezzoni con sconfitta per Guiebre nel Bari e Lunetta nel Lecco), ma anche tanti infortuni nel weekend degli ex granata. E’ terminata l’esperienza di Leonardosulla panchina della, dopo la sconfitta (terza consecutiva) subita dalla Lucchese (2-1) nella giornata dell’amaro esordio di Ghiringhelli (Siligardi out da metà ottobre per la frattura del perone). Estensi terzultimi, che richiamano Di Carlo. Restando al girone B di Serie C, il Cesena (discreto Varone) vince di misura sulla Fermana (1-0), sale a +9 dalla Torres, ma perde dopo 26 minuti Kargbo (distorsione alla caviglia), settimo risultato utile di fila per la Juve Next Gen di Brambilla (3-2 Ancona). Nel girone A, l’Albinoleffe (Zanini, titolare con Gatti, costretto ad uscire a metàtempo) sorprende 2-1 la capolista ...